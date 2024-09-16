Розстріл поліції з автомата на Хмельниччині: суд обрав запобіжний захід нападникові

У Хмельницькій області суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

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У справі відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України "посягання на життя працівника правоохоронного органу". Зловмисник перебуватиме під вартою на період досудового розслідування.

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60 НАБОЇВ В ПОЛІЦЕЙСЬКИХ! Військовий вчинив розправу над копами в ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

Нагадаємо, йдеться про інцидент, що стався 14 вересня близько першої години ночі в селі Олешин Хмельницької ТГ. Поліцейські зупинили водія, який перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. П'яний водій вирушив додому пішки, щоб вирішити якісь питання. Повернувся зловмисник з автоматом Калашникова у руках, з якого відкрив стрілянину по копах. Він випустив 60 набоїв по двох поліцейських автомобілях.

В результаті стрілянини був важко поранений 22-річний працівник поліції. Також дотичне поранення кулею отримав пасажир автомобіля порушника. Стрільця затримали бійці КОРД.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку затримали чоловіка, який стріляв у співробітників ТЦК. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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