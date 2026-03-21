Затриманий / © Facebook/Патрульна поліція Донецької області

На Донеччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у нападі на наряд поліції під час виконання службових обов’язків. Унаслідок стрілянини загинув капітан поліції Олег Захаренко.

Про це пише поліція Донецької області.

За даними правоохоронців, для пошуку нападника було введено спеціальну поліцейську операцію. До неї залучили оперативників карного розшуку, бійців спецпідрозділу КОРД та кінологів.

Вирішальну роль у затриманні відіграли місцеві жителі, які повідомили про чоловіка, схожого за описом на розшукуваного. Після обстеження території правоохоронці виявили та затримали підозрюваного.

Що відомо про нападника

Затриманим виявився 50-річний мешканець Слов’янська, який раніше вже мав судимість. Попередньо встановлено, що на момент скоєння злочину він перебував у статусі СЗЧ. У чоловіка вилучили речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

вбивство працівника правоохоронного органу

викрадення або привласнення вогнепальної зброї

незаконне поводження зі зброєю

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Що передувало

Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області 19 березня близько 11:30 чоловік відкрив вогонь по наряду поліції під час перевірки документів.

Як повідомили у Національній поліції України, під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово застосував вогнепальну зброю.

Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко — старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції. Після скоєного нападник втік.