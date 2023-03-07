Розстріл полоненого бійця: у Міноборони просять дочекатися офіційного підтвердження особи

У Міністерстві оборони звернулися до користувачів соцмереж на тлі повідомлень про особу розстріляного українського військовополоненого.

У Міністерстві оборони України просять дочекатися офіційного повідомлення про особу загиблого українського героя.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого", - написала Маляр.

Розстріл полоненого українського військового

6 березня Україну і світ сколихнуло відео, на якому видно, як російські окупанти впритул розстріляли українського військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні!".

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу російськими окупантами полоненого відкрито кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна знайде вбивць розстріляного воїна ЗСУ. "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

Згодом стало відомо, що українського полоненого військовослужбовця, якого росіяни вбили через слова "Слава Україні!", нібито впізнала його сестра.

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