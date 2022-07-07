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Розстріл собаки військовим на заправці у Дніпрі: поліція відкрила кримінальне провадження

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Розстріл собаки військовим на заправці у Дніпрі: поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці розслідуватимуть вбивство собаки військовослужбовцем у Дніпрі.

Особа чоловіка, який підозрюється у вчинені цього злочину встановлена. 

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Дніпропетровській області.

За фактом жорстокого поводження з твариною у м. Дніпро поліція відкрила кримінальне провадження

Злочин стався 5 липня близько 7 години ранку на вул. Передова в місті Дніпро. Чоловік здійснив постріл зі зброї усобаку, яка перебувала на території заправки. Тварина загинула.

"На місці працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції. Наразі особа чоловіка встановлена. За фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Розслідуванням злочину та затриманням чоловіка буде займатися військова служба правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомий чоловік у формі розстріляв собаку з цуценятами на заправці. Чоловік виявився військовий. Його знайшли та затримають.

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