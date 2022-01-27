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Розстріл солдатів у Дніпрі: директор коледжу, в якому навчався Артемій Рябчук, розповів про колишнього студента 

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Розстріл солдатів у Дніпрі: директор коледжу, в якому навчався Артемій Рябчук, розповів про колишнього студента 

ТСН.ua

Підозрюваний навчався добре та не був конфліктним.

Підозрюваного у вбивстві 5 людей на заводі "Південмаш" солдата строкової служби Артемія Рябчука його знайомі характеризують як неконфліктну людину. 

Про це у коментарі bessarabiainform.com розповів в. о директора Ізмаїльського аграрно-технічого коледжу Сергій Савицький. 

Артемій Рябчук навчався в аграрному коледжі в Ізмаїлі. Очільник навчального закладу Сергій Савицький розповів, що підозрюваний закінчив навчальний заклад 2021 року. Він навчався на спеціальності "організація та ведення фермерського господарства". Під час навчання Рябчук добре поводився та не проявляв агресії. 

"Студент як студент. Навчався добре. У нас до нього не було претензій ні в плані поведінки, ні щодо навчання", - сказав Сергій Савицький. 

Педагог зазначив, що хлопець ніколи не конфліктував з однокурсниками та викладачами. А після закінчення навчання він певний час навіть працював в одній із компаній. 

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