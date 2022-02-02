Розстріл солдатів у Дніпрі: доньку загиблої Віри Лебединець визнали сиротою

Опікуватиметься школяркою сестра загиблої жінки Віта Лебединець.

Доньку загиблої під час масового вбивства на “Південмаші” Віри Лебединець визнано сиротою. 11-річній дівчинці призначили опікуна.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав мер міста Борис Філатов.

Опікуватиметься школяркою сестра загиблої жінки Віта Лебединець. Таке рішення терміново ухвалила адміністрація Новокодацького району.

Додамо, що саму Віру, яка загинула внаслідок розстрілу Артемієм Ребчуком на “Південмаші”, посмертно нагородили міським орденом “Захисник Вітчизни”. Родині жінці виплатять грошову компенсацію у розмірі 250 тисяч гривень. Її дочці до повноліття виплачуватимуть матеріальну допомогу.

Нагадаємо, що в соціальних мережах стала з'являтися інформація про начебто самогубство стрільця. Проте, за даними адвоката підозрюваного, Рябчук перебуває в камері під охороною, з ним все гаразд.

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