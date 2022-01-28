Розстріл солдатів у Дніпрі: нацгвардійцю Рябчуку сьогодні мають обрати запобіжний захід

Також йому проведуть психіатричну експертизу.

Солдату-строковику, який напередодні у Дніпрі розстріляв 4 військових та цивільну жінку, сьогодні, 28 січня, мають обрати запобіжний захід.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 28 січня.

Зазначається, що прокурори проситимуть арешт без права внесення застави. 20-річному Артемію Рябчуку, який убив п’ятьох людей і ще стількох тяжко поранив, загрожує довічне ув'язнення.

Серед жертв стрілянини - четверо військових та одна цивільна - чергова на прохідній. Їхнім родинам держава виплатить по мільйону та 800 тисяч гривень. Про це на брифінгу заявив уже колишній командувач Нацгвардії Микола Балан. Володимир Зеленський своїм указом звільнив його з цієї посади. Відповідний документ пізно ввечері з'явився на сайті президента. Перед цим Балан сам подав у відставку.

Тим часом у двох лікарнях Дніпра рятують п’ятьох поранених. Єдина серед них дівчина й досі у вкрай тяжкому стані. Що могло стати мотивом стрільця - з'ясовують слідчі Державного бюро розслідувань. Встановлюють, чи не був він під впливом алкоголю або наркотиків. Також йому проведуть психіатричну експертизу.

Читайте також: