Розстріл солдатів у Дніпрі: підозрюваному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури.

Підозрюваному у розстрілі 4 нацгвардійців та цивільної жінки в Дніпрі 20-річному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Його триматимуть у СІЗО, а не на гауптвахті.

Відповідне рішення 28 січня ухвалив Кіровський районний суд Дніпропетровська (недокомунізована назва установи).

Суд на два місяці без можливості внесення застави арештував солдата-строковика, якого підозрюють у вбивстві 5 людей.

Прокурор просив арештувати підозрюваного на 60 днів з триманням на гауптвахті.

Військовослужбовцю Нацгвардії України інкримінують умисне вбивство, дезертирство зі зброєю та викрадення зброї (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 410 КК України).

"За даними слідства, солдат-строковик, будучи включеним до складу варти з охорони території державного підприємства "ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", після третьої години ночі зайшов до кімнати зберігання зброї та приміщення відпочиваючої зміни і з невідомих причин вчинив стрілянину із закріпленого за ним автомату АК-74. Внаслідок цього 4 військовослужбовців та працівниця заводу загинули, 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Нагадаємо:

У Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців . У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста. Через трагедію командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. Керівництво полку на час розслідування також відсторонене.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".

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