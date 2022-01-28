Розстріл солдатів у Дніпрі: підозрюваному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури.
Підозрюваному у розстрілі 4 нацгвардійців та цивільної жінки в Дніпрі 20-річному Артемію Рябчуку обрали запобіжний захід - 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Його триматимуть у СІЗО, а не на гауптвахті.
Відповідне рішення 28 січня ухвалив Кіровський районний суд Дніпропетровська (недокомунізована назва установи).
Суд на два місяці без можливості внесення застави арештував солдата-строковика, якого підозрюють у вбивстві 5 людей.
Прокурор просив арештувати підозрюваного на 60 днів з триманням на гауптвахті.
Військовослужбовцю Нацгвардії України інкримінують умисне вбивство, дезертирство зі зброєю та викрадення зброї (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 410 КК України).
"За даними слідства, солдат-строковик, будучи включеним до складу варти з охорони території державного підприємства "ВО Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова", після третьої години ночі зайшов до кімнати зберігання зброї та приміщення відпочиваючої зміни і з невідомих причин вчинив стрілянину із закріпленого за ним автомату АК-74. Внаслідок цього 4 військовослужбовців та працівниця заводу загинули, 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо:
- У Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.
- Через трагедію командувач Національної гвардії Микола Балан подав у відставку. Керівництво полку на час розслідування також відсторонене.
- У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод".
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