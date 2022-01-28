Розстріл солдатів у Дніпрі: стало відомо, коли прощатимуться із загиблими нацгвардійцями

Ще п'ятеро поранених перебувають у лікарні.

Із загиблими нацгвардійцями у Дніпрі, яких напередодні розстріляв 20-річний товариш по службі, прощатимуться завтра, 29 січня.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

Серед жертв стрілянини - четверо військових та одна цивільна - чергова на прохідній. Їхнім родинам держава виплатить по мільйону та 800 тисяч гривень.

Водночас 20-річному Артемію Рябчуку сьогодні оберуть запобіжний захід у Дніпрі. Слідчі проситимуть арешт без права внесення застави. Строковику, який вбив п'ятьох людей і ще стільки ж тяжко поранив, загрожує довічне ув'язнення. Що могло стати мотивом стрільця - з'ясовують слідчі Державного бюро розслідувань. Встановлюють, чи не був він під впливом алкоголю або наркотиків. Також йому проведуть психіатричну експертизу.

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