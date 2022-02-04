Розстріл солдатів у Дніпрі: стало відомо про стан одного з поранених нацгвардійців

У чоловіка Артемій Рябчук випустив дві кулі.
В одного з поранених "дніпровським стрільцем" на "Південмаші" налагоджується стан здоров'я. Чоловік отримав кульове поранення живота та стегна.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав гендиректор лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко.
“За тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля бути нацгвардійцем, а не бухгалтером”, — розповів Сергій Риженко.
Зазначимо, що "дніпровський стрілець" Артемій Рябчук відмовився від своїх показань, а його адвокат вимагає визнати нацгвардійця, який убив п'ятьох людей, потерпілим.
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