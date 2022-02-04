Розстріл солдатів у Дніпрі: стало відомо про стан одного з поранених нацгвардійців

Розстріл солдатів у Дніпрі: стало відомо про стан одного з поранених нацгвардійців

У чоловіка Артемій Рябчук випустив дві кулі.

В одного з поранених "дніпровським стрільцем" на "Південмаші" налагоджується стан здоров'я. Чоловік отримав кульове поранення живота та стегна.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав гендиректор лікарні ім. Мечнікова Сергій Риженко.

Також читайте Випустив в голову автоматну чергу: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області

“За тиждень у Ігоря все налагоджується. Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля бути нацгвардійцем, а не бухгалтером”, — розповів Сергій Риженко.

Зазначимо, що "дніпровський стрілець" Артемій Рябчук відмовився від своїх показань, а його адвокат вимагає визнати нацгвардійця, який убив п'ятьох людей, потерпілим.

Читайте також: