Розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР прокоментували заяву Артемія Рябчука

Розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР прокоментували заяву Артемія Рябчука

У відомстві повідомили, що жодного психологічного впливу на підозрюваного не було.

На Артемія Рябчука слідство не чинило тиску. ДБР прокоментувало відмову підозрюваного від попередніх свідчень у справі про масовий розстріл нацгвардійців.

Про це пише "Суспільне".

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У заяві Рябчука, яка напередодні потрапила до соцмережі, підозрюваний зазначив, що попередні свідчення давав нібито під впливом психологічного тиску.

Своєю чергою, у ДБР заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Підозрюваний звернувся до слідчого з заявою про відмову від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного — це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно у межах чинного законодавства. Всі слідчі дії, які проводили із підозрюваним працівники ДБР, відбувалися за участю його захисника", — розповів прессекретар територіального відділення ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Нагадаємо, що "дніпровський стрілець" Артемій Рябчук відмовився від своїх показань, а його адвокат вимагає визнати нацгвардійця, який убив п'ятьох людей, потерпілим.

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