Розстріл солдатів у Дніпрі: у Мережі показали, в яких умовах утримується "дніпровський стрілець"

Розстріл солдатів у Дніпрі: у Мережі показали, в яких умовах утримується "дніпровський стрілець"

У камері з Рябчуком, з огляду на фото, є ще один чоловік.

Умови перебування нацгвардійця, який підозрюється у масовому вбивстві товаришів по службі в Дніпрі, на належному рівні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

20-річний Артемій Рябчук утримується в установі виконання покарань №4. Скарг від нього не надходило.

“Умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала. Працівники Секретаріату Уповноваженого здійснюють повторний моніторинг установи виконання покарань. Адже за результатами попереднього візиту там були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання”, — написала Денісова.

У камері з Рябчуком, з огляду на фото, є ще один чоловік. В ній у затриманих є тумбочка, полиця для речей, ліжка та обідній стіл.

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