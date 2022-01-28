Розстріл солдатів у Дніпрі: у місті оголосили 2-денний траур за загиблими

В результаті трагедії загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення.
У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод", де солдат-контрактник Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.
Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.
Через жалобу перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили жалобні стрічки.
Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.
Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".
"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.
Читайте також:
- Закінчив аграрно-технічний коледж і працював комірником: що відомо про нацгвардійця, який влаштував стрілянину у Дніпрі
- Четверо загиблих і один поранений: у Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі
- Кривава стрілянина у Дніпрі: стрілець після вбивства товаришів по службі ловив попутку (відео)