Розстріл солдатів у Дніпрі: у місті оголосили 2-денний траур за загиблими

Розстріл солдатів у Дніпрі: у місті оголосили 2-денний траур за загиблими

В результаті трагедії загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення.

У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили жалобу через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод", де солдат-контрактник Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.

Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

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Через жалобу перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили жалобні стрічки.

Фото: Дніпровська міська рада

Нагадаємо, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" вночі 27 січня 20-річний нацгвардієць розстріляв товаришів по службі. В результаті загинули 5 осіб, зокрема і жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями втік.

Правоохоронці затримали нацгвардійця у Дніпропетровській області — поліції він здався сам. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", — додали у відомстві.

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