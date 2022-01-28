Розстріл солдатів у Дніпрі: все, що відомо про трагедію на заводі "Південмаш" (фото та відео)

Розстріл солдатів у Дніпрі: все, що відомо про трагедію на заводі "Південмаш" (фото та відео)

Хлопець посеред ночі схопив зброю і відкрив вогонь по товаришах.

У Дніпрі вночі 27 січня на заводі "Південмаш" сталася трагедія – 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще – 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Розстріляв товаришів та втік

Усе сталося на закритій території Південного машинобудівного заводу. Це режимний об'єкт, де солдати несли службу у лавах Національної гвардії.

Строковик уночі, близько 03:40, взяв автомат із кімнати, де зберігалася зброя, зайшов до караульного приміщення і відкрив вогонь.

На той момент у приміщенні перебували понад два десятки вояків, двоє з них устигли вибігти і викликати правоохоронців. Стрілець із автоматом утік. Поліція оголосила план "Сирена" у Дніпрі та сусідніх областях.

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Після вбивства ловив попутку

Після того, що сталося, солдат ловив попутку біля заводу. Відповідне відео згодом з'явилося у соціальних мережах.

На ролику видно, як дорогою біжить чоловік з автоматом у руках. У цей момент у його бік рухався автомобіль. Солдат підняв руку з проханням зупинити транспортний засіб, після чого, мабуть, сів до автомобіля. На цьому відео обривається.

Фото із соцмереж

Що відомо про стрільця

Артемію Рябчуку 20 років, він родом з Ізмаїла Одеської області. Був несудимий, неодружений, високий – зріст 194 сантиметри. Свого часу закінчив аграрно-технічний коледж і до служби деякий час працював комірником, повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

У Нацгвардії розповіли, що за підозрюваним відхилень не помічали.

"Він служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Жодних відхилень у нього не спостерігалося, він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи", – розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.

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"Оголосили стукачем і почали цькувати"

Артемій Рябчук раніше міг страждати від пресингу з боку своїх товаришів. Про це розповів Ігор Мосійчук.

За його словами, близько місяця тому Артемій став свідком бійки товаришів по службі. Він нібито втрутився у конфлікт та повідомив про нього командування.

“Після цього його оголосили стукачем і почали цькувати. Це тривало два місяці, поки він не добрався до зброї, – підкреслив Ігор Мосійчук.

Сам стрілець основним мотивом злочину нібито називає “знущання з нього”. Державне бюро розслідувань перевірить інформацію щодо нестатутних відносин між солдатами у Національній гвардії.

У Дніпрі командування Національної гвардії підтвердило факт конфлікту між солдатом Артемієм Рябчуком та іншими військовослужбовцями.

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Загинули 5 осіб, ще 5 постраждали

У лікарнях Дніпра перебувають п'ятеро постраждалих під час стрілянини, яку влаштував нацгвардієць. Чотирьох постраждалих, а саме трьох чоловіків та одну жінку, госпіталізували до обласної лікарні імені Мечникова. Усі вони – у тяжкому стані, повідомила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Наразі їх оперують лікарі. Ще одного пораненого доправили до 16 міської лікарні.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що підозрюваний впритул розстріляв 22-річну дівчину – військовослужбовицю Нацгвардії.

"Якою ж треба бути мер***ою, щоб випустити 3 кулі впритул у 22-річну дівчину – військовослужбовицю Національної гвардії. Дівчина отримала поранення в коліно, в плече, та найважче – у живіт. Вона втратила понад три літри крові. Ще один її товариш по службі отримав поранення у черевну порожнину, також перебуває у важкому стані.

Життя інших двох поранених, доправлених до лікарні Мечникова, за оцінками лікарів, поза небезпекою. У важкому стані також військовослужбовець НГУ, який доправлений до 16 міської лікарні. У нього поранення в груди, у стегно та в плече", – розповів Геращенко.

Імена загиблих:

Олександр Б. 1987 року народження.

Артем Л. 2000 року народження.

Олександр Д. 1997 року народження.

Леонід Ч. 2002 року народження.

Наймолодшому загиблому – 20 років, старшому – 34. Від поранень загинула і співробітниця "Південмашу" – 35-річна жінка. Із загиблими нацгвардійцями у Дніпрі прощатимуться у суботу, 29 січня.

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Трагедія потрапила на відео (18+)

На відео видно, як до кімнати зі зброєю заходять двоє солдатів. Один із них підходить до шафи зі зброєю, відкриває її ключами, після чого до неї підходить ще один хлопець і щось до неї кладе. В цей момент із коридору починає стріляти Рябчук.

У кімнаті зі зброєю він поранив двох людей, ще одного – у коридорі. Після чого зайшов до "зброярні", де "добив" товаришів по службі пострілами в голову.

Потім стрілянина продовжилася у казармі. До самої “зброярні” чоловік повертався кілька разів – щоб взяти боєприпаси. Востаннє він повернувся до неї з рюкзаком, поклав до нього магазини з патронами. Там же він узяв автомат, після чого вийшов із приміщення.

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Рябчука затримали під Дніпром

Підозрюваного Артемія Рябчука затримали поліцейські о 09:30 на вулиці Крайній у місті Підгороднє Дніпропетровської області. До поліції надійшло понад десять викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця.

За інформацією ДБР, стрілець здався сам. Рябчук, перебуваючи у Підгородньому, попросив випадкову жінку зв'язатися з поліцією та повідомити про його місцеперебування. Весь цей час він був з автоматом.

Як повідомляє речниця патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко, Рябчук йшов вулицею і його ще здалеку побачили патрульні. Нацгвардієць сам віддав зброю і здався, опору не чинив.

Місце, де затримали військовослужбовця / Google Maps

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Нестиме найсуворішу відповідальність

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що "Артемій Рябчук нестиме найсуворішу відповідальність, передбачену законом".

"За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли призвести до таких дій 20-річного військовослужбовця, якого призвали для того, щоб навчити, як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини проходження Артемієм Рябчуком військово-медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї", – написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

"Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особам", – додали у відомстві.

Відео затримання Артемія Рябчука

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Реакція президента України

Володимир Зеленський відреагував на криваву трагедію у Дніпрі.

"Зранку маємо жахливі новини з Дніпра. П'ятеро загиблих, за життя поранених борються лікарі. Будь-яка допомога, що потрібна близьким жертв цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", – написав Зеленський.

Президент наголосив, що очікує від правоохоронців інформацію про всі обставини злочину.

"Вбивцю вже затримано. Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час", – додав очільник держави.

Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку у зв’язку трагедією на заводі "Південмаш".

Психолог вважає, що підозрюваний усвідомлював, що накоїв

ТСН поспілкувалась із трьома фахівцями, як працюють із військовослужбовцями. Вони проаналізували поведінку підозрюваного у жорстокому вбивстві 5 людей. Андрій Козінчук – військовий психолог. Він проаналізував відео допиту хлопця одразу після його затримання.

"Людина у шоковому стані, у нього реакції, які можуть здивувати. Наприклад, посмішка з самого початку. Йому насправді нерадісно. Хлопець тримається впевнено, подекуди, здається, навіть пишається, тим що зробив, і смакує деталі вчинку", – каже психолог.

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Андрій Козінчук вважає, що Артемій Рябчук усвідомлює те, що накоїв.

"Для того, щоб не доповіли, йому довелося стріляти в жінку. Він пояснює свої дії не з точки зору етики, а з точки зору логіки", – наголошує психолог.

Мотивів вбивства на фрагменті відео строковик не пояснює. Тож психолог припускає, що образа довго зростала всередині.

"Що було тригером, ми не можемо знати. Те, що інформаційне поле повпливало на його психологічний стан – це однозначно", – додає психолог.

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