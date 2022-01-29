Розстріл у Дніпрі: ДБР розшукує свідків втечі Артемія Рябчука з міста попутним автомобілем

Розстріл у Дніпрі: ДБР розшукує свідків втечі Артемія Рябчука з міста попутним автомобілем

Слідство з’ясовує обставини, за яких “південмашівський” стрілець покинув місто.

Державне бюро розслідувань шукає свідків, які бачили військовослужбовця Національної гвардії Артемія Рябчука після того, як він влаштував стрілянину на території "Південному машинобудівному заводу" та зумів покинути місто Дніпро.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Як уже встановлено слідством, “південмашівський” стрілець Рябчук після того, як утік з місця події зі зброєю, ходив житлових кварталами міста біля “Південного машинобудівного заводу” і намагався зупиняти автомобілі.

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"Зупинивши один з легкових автомобілів, він наказав жінці відвести його в м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали", - йдеться в повідомленні.

Небайдужих громадян, які бачили у вказаний період Артемія Рябчука, просять зв'язатись за телефоном 0800-350-352 з черговою частиною ТУ ДБР у місті Полтаві.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві п'яти людей 20-річний Артемій Рябчук у суді визнав провину та розкаявся. Він зазначив, що йому жаль тих людей, яким він завдав болю.

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