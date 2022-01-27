Розстріл у Дніпрі: поліція знайшла 14 порожніх ріжків до автомата, вистріляних нацгвардійцем (фото)

Розстріл у Дніпрі: поліція знайшла 14 порожніх ріжків до автомата, вистріляних нацгвардійцем (фото)

Речові докази передали в ДБР, яке проводить розслідування.

У закинутій будівлі в місті Підгородне Дніпропетровської області, за 500 метрів від місця затримання 20-річного строковика-нацгвардійця Артемія Рябчука, який 27 січня влаштував смертельну стрілянину на території "Південмашу" у Дніпрі, поліцейські знайшли порожні магазини до автомату Калашникова.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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Після затримання озброєного військовослужбовця поліцейські почали відпрацювання прилеглої території. Оглядаючи покинуту будівлю на відстані приблизно пів кілометра від місця затримання 20-річного Артемія Рябчука, правоохоронці виявили частини АКСУ, порожні магазини до автомата, розгрузку та інші речі затриманого.

Всі речові докази направлено до ДБР.

Нагадаємо, вночі 27 січня на заводі "Південмаш" у Дніпрі 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата розстріляв караул військовослужбовців. У результаті 5 осіб загинули, ще 5 тяжко поранені. Стрільця затримали на виїзді з міста.

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