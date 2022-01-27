Розстріл у Дніпрі: Зеленський офіційно звільнив командувача Нацгвардії

Натомість президент призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії.

Президент Володимир Зеленський звільнив генерала Миколу Балана з посади командувача Національної гвардії.

Відповідний указ з’явився на сайті Офісу глави держави.

"Звільнити Балана Миколу Івановича з посади командувача Національної гвардії України", — йдеться в повідомленні.

Натомість президент призначив Юрія Лебедя виконувачем обов’язків командувача Нацгвардії. До цього часу Лебідь був заступником Балана. Призначення Лебедя раніше анонсував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадаємо, Микола Балан подав у відставку після трагедії у Дніпрі, де нацгвардієць Артем Рябчук застрелив п'ятьох людей і ще п’ятьох поранив.

Балан від 7 травня 2019 року виконував обов'язки командувача Національної гвардії України. 14 червня 2019 року був призначений керівником Нацгвардії.

Читайте також: