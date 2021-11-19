Розстріл у Миколаєві: підозрюваних у вбивстві чоловіка та жінку оголосили у міжнародний розшук (фото)

Розстріл у Миколаєві: підозрюваних у вбивстві чоловіка та жінку оголосили у міжнародний розшук (фото)

Підозрювані можуть бути озброєними.

У Миколаєві поліція оголосила в міжнародний розшук двох підозрюваних у вбивстві чоловіка. 51-річного місцевого жителя розстріляли на вулиці Сінній 17 листопада.

Про це повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

Разом із підозрюваним у вбивстві була також жінка. Зловмисники викинули зброю за кілька кварталів від місця вбивства. Мисливську рушницю правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Слідчі проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за п.12 ч. 2 ст. 115; ч.2 ст.15, п.12, 13 ч. 2 ст.115 КК України "Умисне вбивство", та оголосили у міжнародний розшук підозрюваного і його співмешканку.

"Правоохоронці розшукують Джемерчука Ігоря Вадимовича, 1991 р.н. Згідно з оперативною інформацією він переховується зі своєю співмешканкою - Поліщук Вікторією Анатоліївною 1993 р.н. Ці особи можуть бути озброєними", - йдеться у повідомленні.

ГУ МВС у Миколаївській області

Якщо вам щось відомо про те, де перебувають, підозрювані, телефонуйте: (063)245-28-12, (0512)53-12-00, 102.

Нагадаємо, у Миколаєві по вулиці Сінній сталася стрілянина. На місці події - біля одного з під’їздів - правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Також поранення отримав ще один громадянин, йому надається медична допомога.

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