Розстріл українських полонених на Покровському напрямку: прокуратура повідомила подробиці

Воєнний злочин окупанти скоїли опівдні 27 серпня, коли проводили атаку з використанням БпЛА.

Під час боїв на Покровському напрямку фронту російські військові розстріляли трьох бійців ЗСУ, які вимушені були здатися в полон.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у п’ятницю, 6 вересня.

За попередньою інформацією, цей воєнний злочин окупанти скоїли опівдні 27 серпня, коли проводили атаку з використанням БпЛА на одну з позицій ЗСУ в Покровському районі.

"Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа. Окупанти обійшли палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон”, - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі наголосили, що українські військові вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою, однак російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження.

Доля четвертого бійця ЗСУ, який був поранений у бою, наразі невідома.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вбивство військовополонених також є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що станом на цей час розслідуються факти можливої страти росіянами 73 українських військовополонених.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN оприлюднив кадри страти трьох українських бійців, які було знято камерою українського розвідувального дрона на Покровському напрямку.

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