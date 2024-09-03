Розстріл українських полонених на Торецькому напрямку: розпочато досудове розслідування

Російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Як зазначається, 3 вересня 2024 року в Telegram-каналі опубліковано інформацію щодо ймовірного розстрілу представниками армії РФ українських військовослужбовців. Йдеться про те, що троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже одразу розстріляли в спину.

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі поширені дані перевіряються. Проводиться низка слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення усіх обставин вказаної події", – зазначають у відомстві.

Нагадаємо, російські військові скоїли черговий воєнний злочин. Окупанти знову цинічно розстріляли українських військовополонених. Вбивство двох військових ЗСУ потрапило на відео, зняте поблизу села Роботине Пологівського району Запорізької області. Наші хлопці були без зброї та не чинили опору.

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