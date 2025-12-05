- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 759
- Час на прочитання
- 1 хв
Розстріл українського військовополоненого у Свято-Покровському: прокуратура повідомила подробиці (фото)
Окупант підступно вистрелив в українського воїна, коли той вийшов до нього з піднятими руками.
В районі села Свято-Покровське Сіверської міської громади російський військовослужбовець розстріляв українського бійця, який здавався у полон.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.
Військовий ЗСУ перебував у господарській будівлі на території напівзруйнованого домоволодіння, коли окупанти проводили «зачистку».
«Ворог сховався за найближчим будинком, звідки підступно вистрелив в українського воїна, коли той вийшов до нього з піднятими руками задля здачі в полон», — повідомили в прокуратурі.
Поранений український боєць намагався укритись в іншій будівлі, проте окупант зі своєї засідки добив його пострілом з автоматичної зброї.
У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та ідентифікацію причетного до скоєння злочину російського військовослужбовця.
Раніше аналітики DeepState повідомили, що відео розстрілу військовополоненого у Свято-Покровському опублікували росіяни.
Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку росіяни стратили беззбройного військового ЗСУ, завдавши йому спочатку численних ударів.