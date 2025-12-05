Розстріл українського військовополоненого у Свято-Покровському: прокуратура повідомила подробиці (фото)

Окупанти розстрілюють українських полонених

Реклама

В районі села Свято-Покровське Сіверської міської громади російський військовослужбовець розстріляв українського бійця, який здавався у полон.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Військовий ЗСУ перебував у господарській будівлі на території напівзруйнованого домоволодіння, коли окупанти проводили «зачистку».

Реклама

«Ворог сховався за найближчим будинком, звідки підступно вистрелив в українського воїна, коли той вийшов до нього з піднятими руками задля здачі в полон», — повідомили в прокуратурі.

© Донецька обласна прокуратура

Поранений український боєць намагався укритись в іншій будівлі, проте окупант зі своєї засідки добив його пострілом з автоматичної зброї.

© Донецька обласна прокуратура

У прокуратурі нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Реклама

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та ідентифікацію причетного до скоєння злочину російського військовослужбовця.

Раніше аналітики DeepState повідомили, що відео розстрілу військовополоненого у Свято-Покровському опублікували росіяни.

Нагадаємо, раніше на Покровському напрямку росіяни стратили беззбройного військового ЗСУ, завдавши йому спочатку численних ударів.