Розстріл за "Слава Україні": Зеленський присвоїв бійцю з відео звання Героя України посмертно

Зеленський наголосив, що Олександра Мацієвського за його мужній вчинок знатимуть усі українці і пам’ятатимуть вічно.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському – військовому, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні!".

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

Зеленський наголосив, що Олександра Мацієвського за його мужній вчинок знатимуть усі українці і пам’ятатимуть вічно.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. За його хоробрість, за його впевненість в Україні й за його "Слава Україні"! Світла пам’ять і всім, хто віддав своє життя за Україну! Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо "Слава Україні", – підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні СБУ остаточно встановила, що військовий, якого на відео росіяни розстрілюють за гасло "Слава Україні" – це Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Повернути тіло Олександра вдалося під час обміну тілами загиблих військовослужбовців. Поховали Олександра Мацієвського 14 лютого у Ніжині.

Відео страти українського військовополоненого російськими окупантами з'явилося 6 березня. Чоловік перед розстрілом вигукнув в лице катам: "Слава Україні!"

Спочатку припускали, що загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Натомість у Міноборони закликали дочекатися офіційного підтвердження особи загиблого героя

ТСН.ua зібрав усі подробиці про воєнний злочин окупантів.

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