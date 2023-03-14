Розстріл за "Слава Україні": Зеленський вручив "Золоту Зірку" матері героя (фото)

Також Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів.

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського – героя, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні".

Про це інформує пресслужба глави держави.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці з нагоди Дня українського добровольця.

Фото: Офіс президента України

Також Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Президент вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

Олександра Мацієвського було посмертно удостоєно звання Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. Від березня 2022 року брав участь у захисті України, зокрема Ніжина Чернігівської області та Бахмута на Донеччині.

Торік у листопаді в районі Соледара позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Олександр Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти.

Після обміну тілами загиблих бійця ідентифікували та поховали.

6 березня у Мережі з'явилося відео страти українського військовополоненого російськими окупантами. Чоловік перед розстрілом вигукнув в лице ворогам: "Слава Україні!"

Спочатку припускали, що загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Пізніше СБУ остаточно встановила, що військовий, якого на відео росіяни розстрілюють за гасло "Слава Україні" – це Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Фото: СБУ

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