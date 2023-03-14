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Розстріл за "Слава Україні": Зеленський вручив "Золоту Зірку" матері героя (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Розстріл за "Слава Україні": Зеленський вручив "Золоту Зірку" матері героя (фото)

Також Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів.

Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" матері солдата Олександра Мацієвського – героя, якого окупанти розстріляли за слова "Слава Україні".

Про це інформує пресслужба глави держави.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці з нагоди Дня українського добровольця.

© Офіс президента України
Фото: Офіс президента України

Також Зеленський зустрівся з воїнами, які стали на захист України у складі різних бойових підрозділів. Президент вручив військовим та рідним загиблих захисників високі державні нагороди.

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Олександра Мацієвського було посмертно удостоєно звання Героя України. Олександр добровільно вступив до сил територіальної оборони ЗСУ. Від березня 2022 року брав участь у захисті України, зокрема Ніжина Чернігівської області та Бахмута на Донеччині.

Торік у листопаді в районі Соледара позиції його підрозділу були атаковані противником. Після цього Олександр Мацієвський із побратимами вважалися зниклими безвісти.

Після обміну тілами загиблих бійця ідентифікували та поховали.

6 березня у Мережі з'явилося відео страти українського військовополоненого російськими окупантами. Чоловік перед розстрілом вигукнув в лице ворогам: "Слава Україні!"

Спочатку припускали, що загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Пізніше СБУ остаточно встановила, що військовий, якого на відео росіяни розстрілюють за гасло "Слава Україні" – це Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

© СБУ
Фото: СБУ

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Дата публікації
Перегляди
449
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