Розстріл замість перемир’я: росіяни стратили чотирьох полонених на Харківщині
ЗСУ і Офіс генпрокурора підтвердили розстріл росіянами чотирьох українських військовополонених на Харківщині.
На Харківщині російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених.
Ці дані підтверджує Офіс генпрокурора і Угруповання об’єднаних сил.
Інцидент стався 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області.
Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ, після чого умисно розстріляли їх з автоматів.
«Поблизу селища Ветеринарне російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених — після захоплення, беззбройних. І це — під час дії оголошеного самою ж Росією великоднього перемир’я. Страти полонених — системна практика армії РФ, яка схвалюється її командуванням», — зауважили в Угрупованні об’єднаних сил.
У ЗСУ наголосили, що такі дії ворога — грубе порушення Женевської конвенції.
Нагадаємо, що першими про розстріл цих полонених повідомили аналітики DeepState.
Раніше командир 225-го окремого штурмового полку Герой України Олег Ширяєв розповів, що командування окупантів заохочує простих солдат страчувати українських військовополонених.
Нагадаємо, 27 грудня росіяни розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.
Також російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі.