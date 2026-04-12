Розстріл замість перемир’я: росіяни стратили чотирьох полонених на Харківщині

ЗСУ і Офіс генпрокурора підтвердили розстріл росіянами чотирьох українських військовополонених на Харківщині.

Дмитро Гулійчук
Черговий воєнний злочин РФ: поблизу Ветеринарного розстріляно чотирьох українських військовополонених. / © Офіс Генерального прокурора

На Харківщині російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених.

Ці дані підтверджує Офіс генпрокурора і Угруповання об’єднаних сил.

Інцидент стався 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області.

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ, після чого умисно розстріляли їх з автоматів.

«Поблизу селища Ветеринарне російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених — після захоплення, беззбройних. І це — під час дії оголошеного самою ж Росією великоднього перемир’я. Страти полонених — системна практика армії РФ, яка схвалюється її командуванням», — зауважили в Угрупованні об’єднаних сил.

У ЗСУ наголосили, що такі дії ворога — грубе порушення Женевської конвенції.

Нагадаємо, що першими про розстріл цих полонених повідомили аналітики DeepState.

Раніше командир 225-го окремого штурмового полку Герой України Олег Ширяєв розповів, що командування окупантів заохочує простих солдат страчувати українських військовополонених.

Нагадаємо, 27 грудня росіяни розстріляли двох українських захисників у Покровському районі. Перед вбивством окупанти змусили одного з бійців роздягнутися, після чого відкрили вогонь по обеззброєних полонених.

Також російські військові розстріляли трьох українських бійців, які потрапили в полон 20 грудня на південь від Гуляйполя на Запоріжжі.

