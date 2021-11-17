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Розстріли на Майдані: ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та його оточення

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Розстріли на Майдані: ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та його оточення

УНІАН

Розслідування у справі Майдану тривало 8 років.

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року.  У них обвинувачують високопосадовців держави та колишній президент Віктор Янукович, який керував розстрілом майданівців. Невдовзі обвинувальний акт буде направлено до суду.

Про це 17 листопада повідомила пресслужба ДБР.

Розслідування у цій справі тривало 8 років.  За цей час було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів щодо злочинної групи Януковича.

До складу злочинної групи входили такі високопосадовців:

  • Міністр оборони України;
  • Голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру;
  • Міністр внутрішніх справ України та його заступник;
  • начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;
  • тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві;
  • заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;
  • командир ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва від 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, їх обвинувачують у:

  • вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
  • спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
  • перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;
  • незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Слідство встанвоило, що через дії Януковича та його оточення лише за три дні загинуло 76 майданівців та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, експрезидент-утікач позивається до української держави в Європейський суд з прав людини, зокрема через те, що влада нібито не провела ефективного розслідування “замахів” на нього.

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