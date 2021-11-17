Розстріли на Майдані: ДБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та його оточення

Розслідування у справі Майдану тривало 8 років.
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо злочинів на Майдані у лютому 2014 року. У них обвинувачують високопосадовців держави та колишній президент Віктор Янукович, який керував розстрілом майданівців. Невдовзі обвинувальний акт буде направлено до суду.
Про це 17 листопада повідомила пресслужба ДБР.
Розслідування у цій справі тривало 8 років. За цей час було зібрано понад 1,5 тисячі томів доказів щодо злочинної групи Януковича.
До складу злочинної групи входили такі високопосадовців:
- Міністр оборони України;
- Голова Служби безпеки України та його перший заступник – керівник Антитерористичного центру;
- Міністр внутрішніх справ України та його заступник;
- начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС України;
- тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління МВС України в м. Києві;
- заступник начальника Головного управління – начальник міліції громадської безпеки ГУМВС України в м. Києві;
- командир ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.
Вони підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень під час масових акцій протесту, які проходили у центрі Києва від 18 до 20 лютого 2014 року. Зокрема, їх обвинувачують у:
- вчиненні терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
- спричиненні учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
- перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб;
- незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.
Слідство встанвоило, що через дії Януковича та його оточення лише за три дні загинуло 76 майданівців та понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, експрезидент-утікач позивається до української держави в Європейський суд з прав людини, зокрема через те, що влада нібито не провела ефективного розслідування “замахів” на нього.
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