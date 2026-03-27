ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
223
2 хв

Розстріляли двох людей і втекли: на Харківщині затримали двох вбивць-дезертирів

Зловмисники майже два місяці переховувалися в іншій області після розстрілу двох людей у селі Гусина Поляна Чугуївського району.

Світлана Несчетна
На Харківщині затримали дезертирів за подвійне вбивство.

Деталі повідомила поліція Харківської області у Facebook.

Поліція Харківської області розкрила жорстокий злочин, вчинений двома чоловіками, які самовільно залишили військову частину зі зброєю. Зловмисники майже два місяці переховувалися в іншій області після розстрілу двох людей у селі Гусина Поляна Чугуївського району.

Криваве застілля

Трагедія сталася ще 29 січня 2026 року. За даними слідства, двоє військовослужбовців, які перебували у СЗЧ (самовільне залишення частини), розпивали алкоголь разом із 41-річним господарем будинку та 26-річним місцевим мешканцем.

Під час застілля виник конфлікт, який переріс у розправу: 38-річний підозрюваний відкрив вогонь із автомата Калашникова по 26-річному хлопцю — той загинув на місці. Після цього фігурант пройшов до іншої кімнати та вистрілив у голову господарю оселі.

Щоб замісти сліди, зловмисники загорнули тіла в полімерну плівку та ковдри, перенесли їх до нежитлової споруди на території подвір’я та втекли з Харківщини.

Затримання дезертирів

Викрити вбивць вдалося завдяки спільній роботі правоохоронців двох областей. 8 березня поліцейські затримали фігурантів у місті Коростень на Житомирщині. Під час обшуків у них вилучили: автомат Калашникова, штурмову гвинтівку, боєприпаси.

Затримання дезертирів підозрюваних у вбивстві

Затримання дезертирів підозрюваних у вбивстві / © Поліція Харківської області

Затримання дезертирів підозрюваних у вбивстві / © Поліція Харківської області

Затримання дезертирів підозрюваних у вбивстві / © Поліція Харківської області

Тільки після затримання та перевірки інформації слідчі виявили тіла загиблих, які пролежали у нежитловому приміщенні майже два місяці.

Обом чоловікам 26 березня було офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Санкція статті передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Дніпрі СЗЧівець взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
