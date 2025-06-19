Розстріляв і спалив цивільного на Київщині: правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця (фото)

Спалене російським окупантом авто на Житомирській трасі / © Національна поліція України

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Слідчі встановили особу російського військового, який під час повномасштабного вторгнення РФ у березні 2022 року розстріляв і спалив цивільного на Житомирській трасі у Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Чоловік на автомобілі Toyota Land Cruiser намагався евакуюватися під час окупації Київщини. Поблизу села Мила Бучанського району він натрапив на російських військових, які у той час облаштували тут свої позиції.

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Один з окупантів відкрив вогонь по цивільному автомобілю, убивши водія. Після цього він підпалив автомобіль разом із тілом загиблого.

Слідчі Нацполіції провели комплекс слідчих та розшукових дій, зокрема встановили місце вчинення злочину, отримали технічну інформацію щодо телефонних з’єднань та ідентифікували особу підозрюваного.

Російський воєнний злочинець / © Національна поліція України

Ним виявився 33-річний старший сержант, механік-водій танка 2-го танкового батальйону 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ.

© Національна поліція України

Його злочинні дії були задокументовані в аудіо- та відеоматеріалах та підтверджені свідченнями військовополоненого зі складу тієї ж бригади, який був допитаний у рамках досудового розслідування.

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© Національна поліція України

Воєнному злочинцю оголошено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі після затримання правоохоронними органами України.

Нагадаємо, у доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування щодо України раніше повідомили, що російські окупанти затримують велику кількість мирних жителів, яких вважають загрозою для своїх військових цілей.