Розстріляв і вивіз тіло в багажнику: на Чернігівщині чоловік жорстоко вбив собаку на очах у сусідів

У Чернігівському районі поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною. До правоохоронців звернулася місцева жителька, яка повідомила, що її сусід застрелив собаку з мисливської рушниці.

Про це пише поліція Чернігівської області.

За словами заявниці, після пострілу чоловік поклав тіло собаки до багажника власного автомобіля та зник у невідомому напрямку. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

Під час обшуку в домоволодінні та автомобілі підозрюваного поліцейські вилучили мисливську гвинтівку, набої, порох, гільзи, а також змиви крові з багажника. До слідчих дій залучили кінолога зі службовим собакою.

Автомобіль чоловіка помістили на штрафмайданчик. Усі вилучені речові докази направили на експертні дослідження. Також правоохоронці опитали свідків та очевидців події.

Інформацію про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

