Російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову оголосили підозру у воєнних злочинах / © СБУ

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Російському військовослужбовцю Леоніду Рижикову оголосили підозру у воєнних злочинах, які, за даними слідства, призвели до загибелі шістьох людей на Харківщині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Підозрюваного затримали 14 жовтня в Салтівському районі Харкова. Операцію проводили спільно співробітники СБУ, Національної поліції та Національної гвардії.

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За інформацією спецслужби, Рижикову 36 років, він родом із Санкт-Петербурга. У російській армії служив у другому батальйоні 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії та використовував позивний «Юла».

До війська його мобілізували наприкінці липня 2026 року, після того як він відбув вісім років ув’язнення за умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і крадіжку. Після цього чоловіка направили на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області.

© СБУ

Від російських позицій до Харкова: що відомо про злочини

За версією слідства, на початку жовтня Рижиков перебував на позиціях російських військ поблизу села Стариця Чугуївського району. 5–6 жовтня позиції потрапили під обстріл ЗСУ, після чого військовий залишив їх і вирушив пішки в напрямку Харкова, ховаючись у лісосмугах.

Під час руху він проник до покинутого приватного будинку та забрав звідти цивільний одяг.

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Наступні вбивства, як стверджують у СБУ, сталися 13 жовтня. Поблизу села Михайлівка Харківського району росіянин застрелив 60-річного місцевого жителя, який рибалив на ставку. Після цього він скинув тіло чоловіка у воду.

Того самого дня Рижиков проник до приватного домоволодіння в селі Момотове. Там тимчасово перебували п’ятеро військовослужбовців ЗСУ. За даними слідчих, вони не брали участі в бойових діях, не мали при собі зброї та були вдягнені в цивільний одяг. Деякі з них спали, коли на них напали.

У СБУ зазначають, що ці обставини мають значення для правової оцінки дій підозрюваного відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Після цього чоловік залишив автомат в одному з будинків дачно-садового товариства поблизу та продовжив ховатися в лісосмугах, рухаючись у напрямку Харкова.

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Яку підозру оголосили росіянину

Правоохоронці затримали Рижикова 14 жовтня в Салтівському районі Харкова. Під час слідчих заходів вони також знайшли та вилучили автомат Калашникова АК-74, який, за даними СБУ, належав підозрюваному.

Слідчі повідомили російському військовослужбовцю про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

За цією статтею йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування продовжується. Його проводять співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше йього затримали у Харкові. Як вже зазначалося, у прокуратурі також розглядають версію, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи РФ.

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