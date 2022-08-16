Розстріляли родину з 5-річною дівчинкою: на Київщині виявили чергову жертву російських окупантів

Його разом із дружиною і дітьми окупанти розстріляли на Київщині.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Вчора ми виявили тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя. Машину 58-річного жителя Бучанщини та його сім‘ї війська російської федерації обстріляли в кінці лютого, коли мирні мешканці намагались евакуюватись з окупованого району Київської області. Трагедія трапилась на дорозі між селами Здвижівка та Блиставиця", - розповів Нєбитов.

Він додав, що в результаті розстрілу автівки, загинув голова родини, його дружина та старший 17 річний син. Куля потрапила в голову і 5-річній Анастасії, дитину дивом врятували лікарі.

На початку квітня вдалося виявити тіла двох членів цієї родини, 15 серпня правоохоронці знайшли і оглянули третє тіло.

Нагадаємо, що у Київській області вже виявили понад 1,3 тис. вбитих окупантами мирних людей.