Розстріляли та кинули на дно колодязя: у Рівному чоловіка, який зник три роки тому, знайшли жорстоко вбитим

Чоловіка розстріляли в голову з автомата Калашникова.

У Рівному 35-річного чоловіка, який зник у 2018 році, знайшли жорстоко вбитим на дні колодязя. Поліція 3 червня 2021 року знайшла його тіло та підозрюваного, який розправився із покійним.

Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

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Про зникнення чоловіка у квітні 2018 року в поліцію повідомила його дружина. Вона зазначила, що 35-річний чоловік вийшов з дому та не повернувся. У червні 2021 року поліція знайшла його тіло на дні колодязя в Рівненському районі. З'ясувалось, що чоловіка в голову розстріляли з автомата Калашникова. Після цього його тіло завернули в килим та викинули на дно колодязя.

Правоохоронці розшукали підозрюваного в розправі. Це - 46-річний уродженець Росії. Він входив у склад злочинного угрупування, яке діяло на Рівненщині. Слідство встановило, що чоловік через особисту неприязнь 25 квітня вбив потерпілого та разом із свідками позбувся його тіла. Підозрюваному 4 червня 2021 року суд обрав запобіжний захід - арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Також поліція провела шість обшуків в інших фігурантів кримінального провадження. У них вилучено пристрої для вживання психотропних речовин, засоби зв’язку, два пістолети з магазинами та набоями до них без будь-яких дозвільних документів та інші речові докази. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Тернополі біля нічного клубу вбили 25-річного хлопця.

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