Розстріляли в груди і присипали землею: на Київщині знайшли тіло вбитого окупантами мирного жителя

Розстріляли в груди і присипали землею: на Київщині знайшли тіло вбитого окупантами мирного жителя

У Київській області продовжують знаходити тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти.

У селі Загальці Бородянського району знайшли тіло чоловіка, якого розстріляли в груди.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції Київської області Андрій Нєбітов у своєму телеграм-каналі.

"Страшна смерть. Ще одного вбитого окупантами мирного жителя виявили в селі Загальці. Чоловіка розстріляли в груди і просто присипали землею на одній із вулиць. Ще понад 300 цивільних нині рахується зниклими безвісти. Маю надію, що все ж, знайдемо живими", - написав Нєбітов.

Нагадаємо, що на Київщині виявили вже понад 1300 тіл мирних мешканців, яких вбили окупанти.

Раніше на Київщині ексгумували тіла росіян, яких ховали місцеві.

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