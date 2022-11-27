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Розстріляли, вклавши дуло автомата в рот: на Херсонщині знайшли тіла матері та її всиновленого сина

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Розстріляли, вклавши дуло автомата в рот: на Херсонщині знайшли тіла матері та її всиновленого сина

Російські окупанти вбили матір та її сина на Херсонщині.

На звільненій від окупантів території Херсонської області продовжують знаходити тіла вбитих окупантами мирних жителів. У селі Львівські отруби знайшли розстріляними матір та сина.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

"Cело Львівські Отруби, звільнена Херсонщина. Два тіла цивільних у ямі-окопі на подвір’ї, де жив підрозділ російських окупаційних сил", - повідомив журналіст.

За його інформацією, 49-річного Сергія Новосада вбили пострілом з автомата, вклавши дуло йому у рот. Після цього окупанти ще пустили чергу з автомата в його тіло.

Любов Новосад, 78-річну жінку, яка всиновила Сергія, вбили одним пострілом у голову, скоріше за все вже після сина.

"Її тіло лежало над його тілом, як і дві палички старенької, без яких вона не могла пересуватися. Чому їх привели сюди з рідної хати через дорогу, та розстріляли, невідомо", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що у Вільнянську на Запоріжжі попрощалися з хлопчиком, якому було лише два дні від народження. Він загинув під час ракетної атаки окупантів на пологовий будинок.

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Дата публікації
Перегляди
4995
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