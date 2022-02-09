Українські війська хоч і відступили у 2015-му, але підрозділи зберегли боєздатність та бойовий дух / ТСН

"Розстріляні побратими і ми в оточенні": українські бійці згадали бої за Дебальцеве

"Розстріляні побратими і ми в оточенні": українські бійці згадали бої за Дебальцеве

Захисники України поділилися спогадами про заключну фазу боїв за Дебальцеве – важливий залізничний вузол на Донбасі.

Українські військові пригадали та розповіли, як сім років тому 9 лютого сотні танків та бронемашин, тисячі російських військових та бойовиків атакували їх поблизу Дебальцевого.

Про це 9 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Цього дня 2015 року російські танки прорвали оборону і перерізали трасу за кілька кілометрів біля села Логвінове. Українські війська 11 днів вели бої в повному оточенні, а потім прорвалися з Дебальцівського котла.

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Військовий Руслан Подейко, який разом з побратимами тримав тоді оборону у Чорнухиному, згадав, що то були страшні дні. Боєць зафіксував події на відео простеньким телефоном, але знімав не бої, а чорне небо від ворожих обстрілів.

"9 число, нам стало відомо, що Логвінове вже захоплене і були розстріляні наші побратими, і ми були в оточенні. Заїзд-виїзд неможливий, поранених вивезти неможливо було, боєприпаси не завозились, пальне не завозилось, все було впритик, скажемо так", ­– розповів Подейко.

Українські воїни пригадують – щодня знищували по кілька ворожих танків та бронемашин, десятки бойовиків. Але ті все одно йшли в атаку. Вони тоді ще не знали, що Росія перекинула неймовірну кількість техніки.

Напикінці лютого українські війська змушені були залишити Дебальцеве і прориватися з оточення.

"На БМП було по 15-20 осіб, насипом і по дорозі підбирали всіх, хто не міг техніку свою завести, просто йшов пішки", ­– розповів Подейко.

Після виходу з оточення у 2015 році українські військові зупинили ворога на Миронівському перехресті, а потім навіть відтіснили його на кілька кілометрів назад до Дебальцевого.

Український військовий Артем, який прийшов на фронт у 2015 році, у Дебальцевому повоювати не встиг. Проте саме після цих боїв він вирішив – країну треба захищати.

"Нічого не вистачало тоді на фронті: ні людей, ні техніки, ні озброєння. І сидіти просто так… То, думаю, вони й додому так можуть дійти", – розповів Артем.

Українські війська хоч і відступили у 2015-му, але підрозділи зберегли боєздатність та бойовий дух. Бійці переконані, що вони в Дебальцеве обов’язково повернуться.

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