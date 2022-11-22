Розстріляв авто з родиною: на Чернігівщині судитимуть російського військового

У Чернігівській області будуть судитимуть російського військовослужбовця, якийу 26 лютого розстріляв автомобіль з родиною. Інцидент стався у селі Крупичполе Прилуцького району.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що росіяни у центрі села помітили цивільний автомобіль. Авто зупинилосяся, аби дати дорогу військовій техніці окупантів. У салон перебувала подружня пара, їхня донька та зять. Солдати армії РФ відразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю, а потім залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок стрілянини загинула жінка. Інші члени родини отримали тілесні ушкодження різного ступеню.

"Прилуцькою окружною прокуратурою в порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військового РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, мешканця Слов'янська підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних cил України. У листопаді 2022-го року зрадник з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки ЗСУ.

Читайте також: