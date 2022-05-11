Розстріляв біля дому: перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині

Розстріляв біля дому: перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині.

21-річного російського військового судитимуть за жорстоке вбивство мешканця селища Чупахівка Сумської області. Окупант розстріляв беззбройного чоловіка 28 лютого.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Офіс Генпрокурора вже скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення військової частини 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадима Шишимаріна.

"Слідство встановило, що цей 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним", - розповіла Венедіктова.

На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив телефоном. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. За словами Венедіктової, прокурори і слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За цей злочин йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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