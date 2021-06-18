Розстріляв двох чоловіків: у Харкові суд виніс вирок за вбивство десятирічної давнини

Засуджений також повинен сплатити потерпілим 1 млн грн моральної шкоди.

У Харкові 40-річний чоловік в 2011 році розстріляв двох чоловіків. Його засудили лише в червні 2021 року.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, чоловік під час конфлікту в 2011 році з саморобного револьвера розстріляв двох чоловіків. Від отриманих травм потерпілі померли.

"Вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 07.06.2021 особу визнано винною за п.1 ч.2 ст. 115 України та призначено покарання 13 років 9 місяців позбавлення волі та стягнуто на користь потерпілих 1 мільйон гривень моральної шкоди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Черкаській області вбили валютника.

Новини України: чотирьох осіб судитимуть за смертельну пожежу у Харківському пансіонаті для літніх людей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання