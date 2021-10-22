Розстріляв людей і викрав BMW: у Дніпропетровській області під час спецоперації затримали стрільця

Розстріляв людей і викрав BMW: у Дніпропетровській області під час спецоперації затримали стрільця

Постраждалих з пораненнями госпіталізували в лікарню.

У Дніпропетровській області чоловік з травматичного пістолета розстріляв двох людей, після чого викрав BMW X5 і зник з місця злочину. В регіоні ввели поліцейську спецоперацію.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, інцидент стався 21 жовтня в селищі Курилівка Петриківського району. Там між трьома чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з них дістав пістолет і розстріляв з нього водія і пасажира BMW. Після чого сів в автомобіль і зник в невідомому напрямку. Тим часом постраждалих госпіталізували в лікарню.

Покинутий автомобіль правоохоронці згодом виявили в селищі Єлизаветівка. Пізніше знайшли і підозрюваного в злочині. Ним виявився 38-річний мешканець Кам'янського.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (“Незаконне заволодіння транспортним засобом”) та ст. 15 ч. 2 ст. 115 (“Замах на умисне вбивство двох осіб”) КК України. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в українських СІЗО ув'язнені зможуть офіційно користуватися Інтернетом і дзвонити по телефону.

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