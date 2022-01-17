Розстріляв сім'ю та вкрав сейф: на Вінниччині на довічне ув'язнення відправили жорстокого вбивцю

Розстріляв сім'ю та вкрав сейф: на Вінниччині на довічне ув'язнення відправили жорстокого вбивцю

31-річний чоловік у дворі приватного будинку із рушниці розстріляв цілу родину.

На Вінниччині до довічного позбавлення волі засудили злочинця, який розстріляв сім'ю фермерів та вкрав їх кошти.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася ще у 2019 році у селищі Шипинка. Там 31-річний чоловік у дворі приватного будинку із рушниці розстріляв цілу родину. Після чого вкрав сейф та втік з місця злочину.

У ході оперативних дій правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного у вбивстві. Неподалік місця злочину, у полі, копи виявили і розкритий сейф, у якому лежали кілька сотень доларів.

“Жмеринський міськрайонний суд визнав 31-річного підсудного винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (“Розбій”), п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 КК України (“Умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів”) та ч. 1 ст. 263 ККУ (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) та засудив його до довічного позбавлення волі”, — розповіли у пресслужбі Нацполіції області.

Національна поліція Вінницької області

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