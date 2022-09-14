Розстрілюватимуть тих, хто відступає: окупанти використовують "загороджувальні загони" на фронті

Російських військових, які намагатимуться відступати з поля бою, знищуватимуть свої ж товариші по зброї з так званих "загороджувальних загонів".

Щоб зупинити втечу своїх підрозділів з поля бою, окупанти продовжують використовувати "загороджувальні загони".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Внаслідок дій українських Сил Оборони серед особового складу окупаційних військ спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні. Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію рф, або здатися в полон", - повідомляють в розвідці.

Окупанти, які відійшли з ізюмського напрямку в Донецьку область, очікують на підвезення боєкомплекту та палива. Під час відступу підрозділи витратили або вимушено кинули практично все озброєння та техніку. Рашисти скаржаться, що обіцяна допомога так і не надійшла.

"Підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії рф (в/ч 12721) під час відступу від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Ті що вижили, мають намір рухатися в бік російського кордону, щоб повернутися додому", - йдеться у повідмоленні.

Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, у них відсутнє постачання їжі та боєприпасів.

"Щоб зупини масову втечу з поля бою, кремлівське командування посилює використання "перевірених" радянських методів "переконання". З перехоплених розмов окупантів стало відомо про встановлення тилу так званих "загороджувальних загонів". Зокрема, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений "загороджувальний загін". Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів", - зазначають розвідники.

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