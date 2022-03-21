Розстрілюють росіян, які втікають з поля бою: СБУ записало розмову "кадирівських Тіктокерів"

Кадирівці розповідають, що зупиняють російських солдатів пострілами, коли ті намагаються втекти з поля бою.

Служба безпеки України записала телефонну розмову одного з "кадирівцев" зі своєю дружиною. Той розповів, що перебуває не на передовій, але зупиняє тих, хто звідти втікає.

Аудіорозмову СБУ виклала у мережі.

На аудіо кадирівський вояка чеченською мовою розповідає жінці, як він воює в Україні. За його словами, він не перебуває у "гарячій" точці, а позаду і виступає таким собі загороджувальним загоном для росіян, які хочуть втекти додому з війни.

Також загарбник розповідає своїй дружині, що українська артилерія смалить по них і вдень, і вночі, а боєприпаси не закінчуються.

"Кадирівців" тепер називають не інакше, ніж "ТікТок-військами" через їхню любов до постановкових роликів, бо на війні вони "відзначились" лише відеозйомками та звірствами проти мирного населення. До того ж, головне завдання кадирівців – "зачистка" і вбивство російських солдат, які втікають із поля бою. Тобто вони виконують функцію "загородзагонів" і стріляють по своїх. Хоча "своїми" росіян вони не вважають, називають "вошивими" і з задоволенням їх убивають", - йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що за час перебування в Україні чеченські військові армії РФ, так звані "кадирівці" зазнали серйозних втрат і 13 березня повернулися до Грозного - їх вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.