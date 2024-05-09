Розташовані під землею: в Україні зʼявилася мережа секретних збройних заводів – El Mundo

Обсяги виробництва зросли втричі з моменту запуску 2023 року.

Впродовж війни в Україні зʼявилася мережа прихованих військових заводів із виготовлення зброї.

Про це йдеться в матеріалі іспанської газети El Mundo з посиланням на джерело в українській збройній промисловості.

Деякі з цих заводів, повідомляють джерела, розташовані під землею.

"Деякі приховані за величезними декораціями. Питання збереження розташування цих виробництв у секреті особливо непокоїть Київ, оскільки серед співробітників підприємств уже знаходили зрадників", - йдеться у матеріалі.

Як пише El Mundo, будівництву прихованої мережі виробництв сприяє міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Зараз ці заводи випускають боєприпаси, всі види безпілотників, БТР "Козак", ракети "Нептун", протитанкові ракети "Стугна".

Тим часом зріс попит на муляжі зброї. ЗСУ на лінії фронту борються зі збільшенням ударів Росії на тлі зменшення допомоги Заходу.

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