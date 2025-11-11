ТСН у соціальних мережах

Розтрата 23 млн грн: СБУ оголосила підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Фігурант уклав договір із підрядниками на розробку програмного забезпечення, але не проконтролював виконання повного обсягу робіт. Експертизи підтвердили тяжкі наслідки для держбюджету.

СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Доповнено додатковими матеріалами

СБУ та Нацполіція повідомили про підозру у службовій недбалості ексзаступнику міністра соціальної політики, який зараз є чинним радником. Його дії могли призвести до збитків для держави на понад 23 млн грн під час запровадження системи E-Social.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець розтратив державні гроші під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення E-Social. Йдеться про збитки для бюджету на понад 23 млн грн.

Згідно з матеріалами провадження, перебуваючи на посаді заступника міністра, посадовець уклав угоду з консорціумом на розробку зазначеного програмного забезпечення. Однак, як з’ясувало слідство, чиновник не забезпечив належного контролю за перевіркою документів, поданих підрядниками для участі у тендері. У результаті цього підприємці отримали державне фінансування, але не виконали повний обсяг робіт, передбачений контрактом.

Тривалі судово-економічні експертизи підтвердили, що внаслідок протиправних дій фігуранта держбюджету було завдано збитків. Ексзаступнику міністра повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконного використання держкоштів.

До слова, напередодні в Києві посадовці «Київмедспецтрансу» були викриті на схемі закупівлі запчастин для машин «швидкої» за завищеними цінами. Завдяки залученню підконтрольних підприємств під час тендеру ціни на запчастини були завищені на понад 1,9 млн грн за загальної суми договору 5,4 млн грн.

