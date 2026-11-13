- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 3 хв
Розтрата мільйонів банку: у Парижі арештували елітний особняк олігарха-втікача за $40 млн
Нерухомість арештували в межах справи про можливу розтрату 113 млн дол. банку «Фінанси та Кредит».
У Франції компетентні органи наклали арешт на елітний особняк у Парижі за близько 40 млн дол. і на 100% статутного капіталу компанії-власниці нерухомості RM8. Активи пов’язані з колишнім власником банку «Фінанси та Кредит» Костянтином Жеваго.
Про арешт повідомило Державне бюро розслідувань, а ім’я власника активів розкрила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.
Арешт особняка та 100% статутного капіталу RM8 французькі органи здійснили на підставі запиту України про міжнародну правову допомогу.
Рішення про арешт активів Печерський райсуд Києва ухвалив 24 липня 2026 року. Французька сторона виконала запит 9 листопада, а вже 10 листопада Україна отримала офіційне підтвердження накладення арешту.
У ДБР зауважили, що у межах кримінального провадження його Головне слідче управління розслідує розтрату 608 млн грн коштів банку «Фінанси та Кредит» і подальшу легалізацію цих грошей. У справі фігурує олігарх та інші особи. Василевська-Смаглюк заявила, що йдеться про Жеваго.
«Арешт здійснено в межах кримінального провадження щодо ймовірної розтрати 113 мільйонів доларів банку „Фінанси та Кредит“, колишнім власником якого був Жеваго«, — написала депутатка в Мережі.
Водночас Василевська-Смаглюк наголосила, що арешт майна є лише забезпечувальним заходом. Він не означає конфіскації активів або доведення вини їхнього власника.
За версією слідства, протягом 2010-2015 років підозрювані організували надання кредитів підконтрольній олігарху компанії з порушенням установлених банком правил кредитування. Надалі, як вважають правоохоронці, отримані кошти були переказані на рахунки підконтрольних іноземних компаній для їхньої подальшої легалізації.
У ДБР додали, що вони разом з Офісом генпрокурора продовжують встановлювати та арештовувати активи, пов’язані з цим кримінальним провадженням, зокрема й за межами України.
Що відомо про розтрату грошей банку «Фінанси та Кредит» і роль Жеваго
Нагадаємо, ще у грудні 2015 року Нацбанк ліквідував банк «Фінанси та Кредит», власником якого був Жеваго. У серпні 2019 року слідство викрило експосадовців фінустанови у привласненні 2,5 млрд грн через схему з поручительством за офшорну компанію на 113 млн дол. У вересні ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в організації розтрати та легалізації цих коштів, а в жовтні його оголосили в розшук.
У грудні 2019 року суд заочно обрав Жеваго запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 2021 року бізнесмена було оголошено у міжнародний розшук для подальшого затримання та екстрадиції.
У грудні 2022 року правоохоронці затримали Жеваго на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Вже у січні 2023 року суд французького міста Шамбері вирішив випустити олігарха під заставу в 1 млн євро до слухання у справі про його екстрадицію до України. Під час засідання Жеваго заперечував свою провину.
У березні 2026 року за запитом української сторони Франція оголосила підозру Жеваго у виведенні коштів. Бізнесмен інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна та легалізацію незаконних доходів.