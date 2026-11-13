Розтрата мільйонів банку: у Парижі арештували елітний особняк олігарха-втікача за $40 млн

Колишній власник банку «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго / © ТСН

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У Франції компетентні органи наклали арешт на елітний особняк у Парижі за близько 40 млн дол. і на 100% статутного капіталу компанії-власниці нерухомості RM8. Активи пов’язані з колишнім власником банку «Фінанси та Кредит» Костянтином Жеваго.

Про арешт повідомило Державне бюро розслідувань, а ім’я власника активів розкрила народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк.

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Арешт особняка та 100% статутного капіталу RM8 французькі органи здійснили на підставі запиту України про міжнародну правову допомогу.

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Рішення про арешт активів Печерський райсуд Києва ухвалив 24 липня 2026 року. Французька сторона виконала запит 9 листопада, а вже 10 листопада Україна отримала офіційне підтвердження накладення арешту.

У ДБР зауважили, що у межах кримінального провадження його Головне слідче управління розслідує розтрату 608 млн грн коштів банку «Фінанси та Кредит» і подальшу легалізацію цих грошей. У справі фігурує олігарх та інші особи. Василевська-Смаглюк заявила, що йдеться про Жеваго.

«Арешт здійснено в межах кримінального провадження щодо ймовірної розтрати 113 мільйонів доларів банку „Фінанси та Кредит“, колишнім власником якого був Жеваго«, — написала депутатка в Мережі.

Водночас Василевська-Смаглюк наголосила, що арешт майна є лише забезпечувальним заходом. Він не означає конфіскації активів або доведення вини їхнього власника.

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За версією слідства, протягом 2010-2015 років підозрювані організували надання кредитів підконтрольній олігарху компанії з порушенням установлених банком правил кредитування. Надалі, як вважають правоохоронці, отримані кошти були переказані на рахунки підконтрольних іноземних компаній для їхньої подальшої легалізації.

У ДБР додали, що вони разом з Офісом генпрокурора продовжують встановлювати та арештовувати активи, пов’язані з цим кримінальним провадженням, зокрема й за межами України.

Що відомо про розтрату грошей банку «Фінанси та Кредит» і роль Жеваго

Нагадаємо, ще у грудні 2015 року Нацбанк ліквідував банк «Фінанси та Кредит», власником якого був Жеваго. У серпні 2019 року слідство викрило експосадовців фінустанови у привласненні 2,5 млрд грн через схему з поручительством за офшорну компанію на 113 млн дол. У вересні ДБР заочно оголосило Жеваго підозру в організації розтрати та легалізації цих коштів, а в жовтні його оголосили в розшук.

У грудні 2019 року суд заочно обрав Жеваго запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 2021 року бізнесмена було оголошено у міжнародний розшук для подальшого затримання та екстрадиції.

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У грудні 2022 року правоохоронці затримали Жеваго на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Вже у січні 2023 року суд французького міста Шамбері вирішив випустити олігарха під заставу в 1 млн євро до слухання у справі про його екстрадицію до України. Під час засідання Жеваго заперечував свою провину.

У березні 2026 року за запитом української сторони Франція оголосила підозру Жеваго у виведенні коштів. Бізнесмен інкримінують створення злочинної організації, розтрату майна та легалізацію незаконних доходів.

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