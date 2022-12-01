Розтрощена автівка та мертвий пасажир: на Вінничині водій скоїв смертельну ДТП

У Вінницькій області нетверезий водій не впорався з керуванням та влетів у дерево.

На автодорозі "Ямпіль — Велика Кісниця" неподалік від міста Ямпіль сталася смертельна ДТП.

Про це інформує відділ комунікацій поліції Вінницької області.

"За попередньою інформацією слідства, 32-річний водій автомобіля BMW, житель м. Ямпіль, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом, — йдеться у повідомленні поліції. — В результаті аварії від отриманих травм 27-річний пасажир автомобіля, мешканець Ямполя помер у кареті швидкої медичної допомоги. Тілесні ушкодження отримав ще один пасажир, 30-річний житель м. Ямпіль, якому було надано медичну допомогу".

Керманич легковика пройшов огляд на стан сп'яніння. В його організмі виявили 1,49 проміле алкоголю. Наразі чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі. За вчинення смертельної автопригоди йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Триває розслідування. Слідчі встановлюють всі причини та обставини ДТП.

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