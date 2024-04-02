Розтрощена їдальня та актовий зал: Лукашук розповів нові подробиці російської атаки в Дніпрі

Поранення отримали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття.

У Дніпрі внаслідок вибуху в коледжі, який стався вдень 2 квітня, потрощена ідеальна, актова зала, фасад та вікна.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної ради Микола Лукашук.

“Потрощена їдальня, актова зала, фасад та вікна. Так виглядає наш обласний коледж після російської атаки. Діти чимдуж бігли в укриття. Позалишали відкриті зошити, підручники та перекуси прямо на партах. До сьогоднішнього вечора тут було комфортне середовище для навчання. А тепер - побитий посуд, стіни, поламані навпіл двері”, - розповів Микола Лукашук.

Він також додав, що нещастя, всі живі. Поранення отримали четверо учнів та двоє співробітників, коли вже повз вікна добігали до укриття.

Наслідки атаки на Дніпровську ГЕС

“Я хочу подякувати викладачам коледжу за злагоджені дії, за те, що вчасно зібрали всіх у сховищі. Якби не це, важко уявити наслідки. У закладі також перебувають діти ВПО і ті, що знаходяться там на цілодобовому перебуванні. Загалом через сьогоднішню ракетну атаку рф на Дніпро постраждали 18 людей. Окрім коледжу, пошкоджено дитячий садок та підприємство. На території підприємства виникла пожежа, вогонь вже приборкали рятувальники. 12-ро постраждалих госпіталізували, п'ятеро серед них - це діти. Їхній стан - середньої тяжкості, вони отримують всю необхідну медичну допомогу”, - розповів Микола Лукашук.

Нагадаємо, що у ДСНС показали наслідки удару РФ по Дніпру.

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