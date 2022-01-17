Розтрощив задля лайків: у Харкові підлітка змусили відновити дорожній знак, який він понівечив (відео)

Розтрощив задля лайків: у Харкові підлітка змусили відновити дорожній знак, який він понівечив (відео)

16-річний підліток отримав протокол і "славу".

У Харкові двоє підлітків вирішили записати відео для Мережі, а для цього потрощили дорожній знак. Один з підлітків його нівечив, а інший записував на відео.

Як повідомили у поліції, хуліганів розшукали.

У Мережі опублікували відео, на якому хлопець викручує дорожній знак біля дороги, зриває його і викидає. Все це під сміг його товариша, який знімає дійство на ккмеру.

Інцидент, який стався 16 січня, викликав хвилю обурення серед користувачів Мережі, а "героїв" відео розшукала подліція. Ними виявилися місцеві жителі 16 та 18 років. На момент скоєння хуліганського вчинку обидва хлопця були напідпитку.

"Поліцейські опитали 16-річного хлопця за місцем мешкання, у присутності матері та склали відносно нього протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стосовно його повнолітнього товариша складений адмінпротокол за ст. 178 КУпАП", - зазначили у поліції.

У присутності поліцейських порушники встановили знак на місце.

У Харкові підлітки задля лайків потрощили дорожній знак

Нагадаємо, що у Дніпрі у вагоні метро виявили хлопця, який підготувався розмалювати вагон метро. Він сховався у сидіння і чекав, поки всі пасажири вийдуть.