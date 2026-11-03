Розтрощені лікарні та багатоповерхівки: Росія вдарила по Україні ракетами і дронами – усе про наслідки (фото)

Руйнування у Дніпрі після російської атаки 3 листопада / © Дніпропетровська ОВА

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Вночі та вранці 3 листопада російська армія здійснили масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши десятки ракет і сотні безпілотників. Під ударом опинилися медичні заклади, житлові будинки та об’єкти енергетики у восьми областях України. Загинула людина, багато постраждалих.

ТСН.ua зібрав усе про масовану атаку на Україну 3 листопада.

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Нічна атака по Україні — скільки цілей збила ППО і скільки «прильотів»

Від вечора 2 листопада протягом ночі проти 3-го російські війська випустили по Україні балістичні, крилаті та протикорабельні ракети, а також ударні безпілотники.

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Зокрема, ворог запустив:

балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 та протикорабельні ракети «Циркон»;

59 крилатих авіаційних і наземних ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К»,

289 ударних дронів типу «Шахед», серед яких 120 були реактивними, а також БпЛА «Гербера» та безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Вінницька та Дніпропетровська області.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 309 повітряних цілей.

Серед них:

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три ракети «Іскандер-М»/KN-23/«Циркон»,

49 ракет Х-101/Х-59/Х-69/«Іскандер-К»,

257 дронів різних типів (89 з них — реактивні).

Інформація щодо трьох ракет наразі уточнюється.

Водночас зафіксовано влучання ракет і ударних безпілотників противника у 23 локаціях. Ще у 14 місцях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Ранкова атака на Україну 3 листопада

Вранці російські загарбники продовжили масовану комбіновану атаку по Україні. Станом на 07:15 ракети фіксували у повітряному просторі низки областей. Під загрозою, зокрема, перебували Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, а також населені пункти Кіровоградської, Миколаївської, Вінницької та Черкаської областей.

Частина ракет рухалася у західному та північно-західному напрямках. На Вінниччині їх фіксували, зокрема, поблизу Немирова, Тульчина, Гайсина та Ладижина.

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Водночас ворожі безпілотники прямували у напрямку Сум, Дніпра та Рівного.

За повідомленнями моніторингових каналів і місцевих медіа, вранці вибухи чули поблизу Рівного, у Ладижині на Вінниччині та Зеленодольську Дніпропетровської області. Крім того, серія вибухів пролунала у Дніпрі.

Візуалізація російської ракетно-дронової атаки по Україні

Атака на Харків

Росіяни вночі атакували балістикою та КАБами Немишлянський район Харкова. Влучання зафіксували у переході між корпусами однієї з міських лікарень. Вибух пошкодив фасад та внутрішні приміщення медзакладу, а також вибив понад 1000 вікон. Крім того, пошкоджень зазнали будівля іншої медичної установи, лабораторія та вікна у десяти розташованих поруч багатоповерхівках.

Постраждали 73 людини. Серед них є пацієнти лікарні, медичні працівники, які перебували на роботі, та мешканці прилеглих будинків. Водночас 226 пацієнтів евакуювали до інших медичних закладів.

На місці удару продовжують працювати слідчі та криміналісти. Правоохоронці вилучили уламки боєприпасу. За попередніми висновками експертів, російські військові застосували авіабомбу ФАБ-250, обладнану модулем керування УМПК-5Р.

Руйнування у Харкові після атаки 3 листопада (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Атака на Черкаську область

Окупанти атакували дронами Черкаську область. У самих Черкасах ворожий безпілотник поцілив по приватному сектору: пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. Медики на місці надали допомогу двом постраждалим.

На території Слобідської громади дрон влучив у приватний будинок. Пожежу вдалося швидко загасити, минулося без постраждалих.

У Звенигородському районі ворожі БпЛА атакували територію підприємства, що не працює. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Крім того, у кількох районах області пошкоджено лінії електропередач. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби.

Атака на Житомирську область

На Житомирщині російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Станом на ранок через пошкодження без електропостачання залишилися близько 130 населених пунктів. Це понад 180 тис. абонентів.

За попередньою інформацією, загиблих і поранених унаслідок атаки немає.

Енергетичні служби працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для споживачів.

Атака на Вінницьку область

Унаслідок пошкодження енергетичних об’єктів та ліній електропередач на Вінниччині без світла залишилася більшість населених пунктів області.

Крім того, в регіоні застосували графіки погодинних відключень електроенергії.

Атака на Рівненську область

Під час російської атаки під ударом опинилася також Рівненська область. Внаслідок обстрілу було пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго».

Атака на Дніпро

Російська армія завдали ударів по Дніпру, у місті пролунала серія вибухів. Поранено 17 людей, ще одна людина загинула — її тіло намагаються деблокувати з-під завалів. Проводиться пошуково-рятувальна операція.

У Дніпрі пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, адмінбудівлі, будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

«У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. Ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Самарському районі зафіксували влучання у житловому кварталі та відділі поліції.

Атака на Хмельницьку область

Уночі російські ударні безпілотники атакували житлову забудову на Шепетівщині Хмельницької області. Було пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку та дві квартири. Також постраждали два легковики й вікна багатоповерхівки, розташованої навпроти.

За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Атака на Одеську область

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російських ударів на півдні Одещини пошкоджень зазнали енергетичні та цивільні об’єкти. Зокрема, серйозно постраждав об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі», який протягом останніх двох місяців уже неодноразово потрапляв під ворожі атаки.

Через значні пошкодження енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням.

«Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», — заявили в ДТЕК.

Крім енергетичного об’єкта, пошкоджено адміністративні будівлі, складські приміщення та виробничі цехи підприємства харчової промисловості.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали.

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