"Розуміємо кроки ворога й посилюємось": Зеленський про стрімкий наступ РФ на Покровськ

Що стосується операції в Курській області – то там, за словами Зеленського, "триває наша бойова робота".

Увечері, 21 серпня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ситуація на фронті

За сьогодні президент заслухав вже кілька доповідей головкома Сирського.

"Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", – каже глава держави.

Що стосується операції в Курській області – то там, за словами Зеленського, "триває наша бойова робота" і "робляться кроки".

"Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", – сказав він.

Нарада з урядовцями та представниками Верховної Ради

Сьогодні президент Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо рішень для підтримки Сил оборони і для підтримки економічної активності в країні.

Зеленський наголосив, що потрібно не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей і потенціалу зростання.

"Це важливі питання – важливі й висновки після зустрічей із підприємцями в областях. Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", – зазначив президент.

Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо можливості отримання 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.

Розмова з патріархом Варфоломієм

Сьогодні президент Зеленський говорив із Вселенським патріархом Варфоломієм.

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"Поінформував щодо ухваленого закону на посилення нашої духовної незалежності. Дуже важливо, що ми маємо спільне розуміння того об’єднавчого потенціалу для українського православ’я, який дає цей ухвалений закон, і все для цього передбачено цілком достатньо, щоб справді позбутися залежності від Москви й додати єдності Україні", – підсумував глава держави.

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Зеленський: Розуміємо кроки ворога і посилюємось

Зеленський: Розуміємо кроки ворога і посилюємось!

Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Ради про заборону УПЦ МП.

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