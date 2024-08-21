"Розуміємо кроки ворога й посилюємось": Зеленський про стрімкий наступ РФ на Покровськ

Що стосується операції в Курській області – то там, за словами Зеленського, "триває наша бойова робота".
Увечері, 21 серпня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Ситуація на фронті
За сьогодні президент заслухав вже кілька доповідей головкома Сирського.
"Фронт – наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога й посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. І дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов’язання. Щодо кожного пакета, щодо всіх наших домовленостей. Це фундаментально для оборони", – каже глава держави.
Що стосується операції в Курській області – то там, за словами Зеленського, "триває наша бойова робота" і "робляться кроки".
"Контролюємо визначені райони. І дякую всім нашим хлопцям, усім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду", – сказав він.
Нарада з урядовцями та представниками Верховної Ради
Сьогодні президент Зеленський провів тривалу нараду з урядовцями та представниками Верховної Ради щодо рішень для підтримки Сил оборони і для підтримки економічної активності в країні.
Зеленський наголосив, що потрібно не лише зберегти робочі місця, а й дати українській економіці більше можливостей і потенціалу зростання.
"Це важливі питання – важливі й висновки після зустрічей із підприємцями в областях. Усі деталі представить уряд, коли відповідні проєкти рішень будуть підготовлені. Але вже можна сказати, що домовилися з урядом: міністри шукатимуть альтернативні рішення, без тиску на "білий" бізнес. А також домовилися про додаткові державні кроки щодо детінізації", – зазначив президент.
Окрім цього, обговорили сьогодні роботу з партнерами щодо можливості отримання 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів.
Розмова з патріархом Варфоломієм
Сьогодні президент Зеленський говорив із Вселенським патріархом Варфоломієм.
"Поінформував щодо ухваленого закону на посилення нашої духовної незалежності. Дуже важливо, що ми маємо спільне розуміння того об’єднавчого потенціалу для українського православ’я, який дає цей ухвалений закон, і все для цього передбачено цілком достатньо, щоб справді позбутися залежності від Москви й додати єдності Україні", – підсумував глава держави.
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Зеленський: Розуміємо кроки ворога і посилюємось
Раніше президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Ради про заборону УПЦ МП.
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