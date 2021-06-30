"Розумієте, ви - мертві": у Полтаві суд визнав чоловіка покійним, тепер він змушений доводити, що це не так

"Розумієте, ви - мертві": у Полтаві суд визнав чоловіка покійним, тепер він змушений доводити, що це не так

Через те, що його родина не знала про його місце перебування, вона звернулася до суду, а той - визнав чоловіка мертвим.

У Полтаві 45-річному чоловікові доводиться доводити, що він не покійник. Річ у тому, що суд визнав його мертвим, і на основі цього рішення видане свідоцтво про смерть.

Історію жителя Полтави Анатолія Маковського розповідає "Суспільне.

Понад місяць тому 45-річний Анатолій хотів поновити документи - після звільнення з ув’язнення йому потрібно було відновити ідентифікаційний код через податкову інспекцію. Тут чоловік дізнався, що має свідоцтво про власну смерть. Відповідне рішення понад 10 років тому ухвалив Шишацький райсуд. Заяву подала дружина чоловіка, яка не мала з ним зв'язку понад 3 роки. Сам Анатолій говорить, що у 2007 році пішов з дому, в той час проживав у Полтаві, з дружиною та рідними і друзями не спілкувався.

У Шишацькому райсуді коментувати рішення судді коментувати відмовилися, але надали копію документу, згідно з яким заяву про оголошення померлим Анатолія Маковського подала його дружина.

У документі йдеться про те, що жінка звернулася до суду, бо утримувати самотужки сина стало важко, і вона мала намір оформити пенсію в зв’язку зі втратою годувальника. З цієї причини дружина просила оголосити її чоловіка померлим, оскільки більш ніж 3 роки від нього не було жодної звістки.

"Я жив тут (у Полтаві – ред.) всі три роки. Це три роки вони просто так просиділи, пробили, думають: "Та судимий, може десь сидить, а може убили". Це треба все перевіряти. Вони просто поставилися халатно", − каже полтавець Анатолій Маковський.

Адвокатка Дар’я Маліннікова говорить, що ознайомилася з рішенням суду і не знайшла достатніх підстав, щоб визнати Анатолія померлим.

"Я вважаю, необхідно було перевірити інші відомості: чи не виїжджала особа за кордон, чи є в неї наявне майно. Можливо, у нього була інша квартира, він переїхав до іншої квартири. Чи він працевлаштований, чи немає відомостей, що він влаштувався в інше місце на роботу. Моя рекомендація – це, звісно ж, звертатися із заявою до суду щодо скасування цього рішення", − каже адвокатка.

Нагадаємо, що родина російського найманця отримала свідоцтво про його смерть у травні 2019 року – до цього він вважався зниклим безвісти.

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